 Strack-Zimmermann: Kanzler alleine blockiert Taurus-Lieferung

SCHMALLENBERG (dpa-AFX) -Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die zurückhaltende Linie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine kritisiert. "Auf was wartet der Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos", schrieb die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses am Sonntagabend auf der Plattform X, bislang Twitter.

SCHMALLENBERG Die Ukraine fordert seit längerem Taurus-Marschflugkörper. Kanzler Scholz äußerte sich dazu aber bisher zurückhaltend. Als Grund für die bisher ausgebliebene deutsche Entscheidung für Taurus-Lieferungen gelten Befürchtungen, dass die modernen Marschflugkörper von der Ukraine auch auf Ziele auf russischem Territorium abgefeuert werden könnten und Russland dann Vergeltung üben könnte. Strack-Zimmermann lieferte sich auf X dazu am Montagmorgen einen Schlagabtausch mit dem SPD-Abgeordneten Ralf Stegner. Strack-Zimmermann beschimpfe "mal wieder den Kanzler, weil er nicht bei jeder Forderung nach Waffenlieferungen salutiert + Vollzug anordnet", schrieb Stegner. Bei Krieg und Frieden sei auf den Kanzler Verlass: "Erst denken - dann handeln. Besonnen, vorsichtig, klug", so Stegner. In Anspielung auf Musiktipps, die Stegner auf X regelmäßig "aus Bordesholm" postet, schrieb Strack-Zimmermann: "Guten Morgen aus Bordesholm. Ralf Stegners Musiktipp für Euch da draußen im digitalen Orbit ist heute Radio Moskau."