 Streikgefahr an Flughäfen sinkt - Tarifabschluss für Luftsicherheit

BAD HOMBURG/BERLIN (dpa-AFX) -An den deutschen Flughäfen ist die Gefahr neuer Streiks für dieses Jahr gesunken. Nach dem Öffentlichen Dienst wurde nun auch für die rund 25 000 Beschäftigten an den Luftsicherheitskontrollen ein Tarifabschluss vereinbart. Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes BDLS vom Mittwoch wurden insbesondere höhere Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit sowie neuartige Zulagen für Führungskräfte vereinbart.

BAD HOMBURG/BERLIN Die Gewerkschaft Verdi bestätigte eine Einigung, ohne zunächst auf Details einzugehen. Gehaltssteigerungen waren in den Verhandlungen, die in diesem Frühjahr auch von mehreren Warnstreiks begleitet worden waren, kein Thema. Hier läuft der entsprechende Vertrag laut BDLS zum Jahresende aus, so dass dann erneute Verhandlungen aufgenommen werden.