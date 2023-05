 Studie: Klimawandel erhöht Risiko für Tropenkrankheiten in Europa

Klimawandel erhöht Risiko für Tropenkrankheiten in Europa

Von Insekten übertragene Tropenkrankheiten können selbst bei moderaten Temperaturanstiegen durch den Klimawandel für Menschen in Deutschland und Europa künftig zu einem Risiko werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Forschungsgruppe Medizinische Biodiversität und Parasitologie von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.