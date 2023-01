Studie: Übernahmen in Transport- und Logistikbranche eingebrochen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Fusionen und Übernahmen in der Transport- und Logistikbranche sind im vergangenen Jahr einer Studie zufolge weltweit eingebrochen. Die Aktivitäten seien im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zurückgegangen, heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden "Transport & Logistics Barometer" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. Grund seien der Krieg in der Ukraine, hohe Energiepreise sowie die Auswirkungen der chinesischen Corona-Politik.