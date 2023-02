 Studie: Wieder mehr Rabatte für Neuwagen

DUISBURG (dpa-AFX) -Nach langer Corona-Flaute können Neuwagen-Interessenten in Deutschland wieder auf höhere Rabatte hoffen. Trotz der eingeschränkten staatlichen Elektro-Förderung locken die Hersteller mit Preisnachlässen und zusätzlichen Abo-Angeboten, berichtete das Duisburger Center Automotive Research (CAR) am Samstag für den Monat Januar.

DUISBURG Bei den nicht mehr geförderten Plug-In-Hybriden mit kombinierten Elektro-Verbrenner-Motoren hätten die Hersteller wie erwartet die eigenen Preisnachlässe hochgesetzt. Bei den Batteriemodellen, die seit Jahresbeginn mit verringerten Summen unterstützt werden, hat insbesondere der US-Hersteller Tesla US88160R1014 die Listenpreise für seine beiden wichtigsten Modelle so abgesenkt, dass sie sich anders als zuvor für die maximale Umweltprämie qualifizieren. Derartige Preissenkungen in der Liste seien bei den klassischen Autobauern nicht üblich, erklärte Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer. Er rechne daher spätestens im zweiten Halbjahr mit höheren Rabatten und preisgünstigen Sondermodellen etwa von Volkswagen DE0007664039, um die eigenen Elektroautos mit den Teslas wettbewerbsfähig zu halten. Nach CAR-Einschätzung normalisieren sich derzeit die Produktionsabläufe. Bei allen Antriebsarten gingen die Lieferzeiten deutlich zurück. Das zeige sich auch an der schnelleren Verfügbarkeit von Autos im Abo-Modell, das Leistungen zur Versicherung und Wartung beinhaltet. Hier gebe es mehr Angebote und im Schnitt günstigere Abo-Raten.