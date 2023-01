Südkoreas Notenbank hebt erneut Zinsen an

SEOUL (dpa-AFX) -Die Notenbank Südkoreas hält angesichts des Preisauftriebs an ihrer straffen Geldpolitik vorerst fest. Der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Freitag, den Leitzins um weitere 0,25 Punkte zu erhöhen. Der Zinssatz, der für die Kosten der Kredite zwischen den Banken entscheidend ist, kletterte dadurch auf 3,5 Prozent - der höchste Stand seit Ende 2008. Es war die siebte Zinserhöhung der Bank nacheinander.