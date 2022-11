 Südostasien: Parlamentswahl in Malaysia beendet - hohe Wahlbeteiligung

Parlamentswahl in Malaysia beendet - hohe Wahlbeteiligung

Bei der Parlamentswahl in Malaysia hat die Auszählung der Stimmen begonnen. Pünktlich um 18.00 Uhr (Ortszeit) schlossen am Samstag die Wahllokale in dem südostasiatischen Königreich. Es zeichnete sich eine hohe Beteiligung ab. Bereits wenige Stunden nach Beginn der Abstimmung hatte Behördenangaben zufolge fast die Hälfte der rund 21 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.