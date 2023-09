 Swiss Re Institute sieht gesteigerte Profitabilität bei Nichtleben-Versicherern

ZÜRICH (dpa-AFX ) -Mit den höheren Zinsen dürfte sich laut einer Studie des Swiss Re Institute die Profitabilität von Nichtleben-Versicherern verbessern. Die Branche gleiche Preise kontinuierlich den erhöhten Risiken an, während gestiegene Portfolio-Renditen für höhere Nettokapitalerträge sorgten.

ZÜRICH Höhere Zinsen und steigende Prämien würden die inflationsbedingt höheren Schadenkosten mehr als ausgleichen, so Swiss-Re-Chefökonom Jérôme Jean Haegeli in der Mitteilung zur der am Samstag veröffentlichten, aktuellen Sigma-Studie.

Dennoch dürfte die Profitabilität der Nichtleben-Versicherer 2023 hinter den gestiegenen Kapitalkosten zurückbleiben, so die Autoren. Deshalb rechnen sie für das Jahr 2024 mit einem weiteren Anstieg der Prämien und Kapazitätsengpässen.

Der Wert der nicht gedeckten Risiken betrage in Prämienäquivalenten rund 1,8 Billionen US-Dollar. Um die weltweiten Deckungslücken bei Versicherungsschäden schließen zu können, müsse das Kapital der Branche schneller wachsen, so ihr Fazit.