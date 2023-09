 Tabletten im Check: Medikationsanalyse in der Apotheke: Was Sie wissen sollten

Medikationsanalyse in der Apotheke: Was Sie wissen sollten

Eine Einschätzung vom Profi: Die ist in so mancher Lebenslage hilfreich. Zum Beispiel auch bei der Frage, ob all die Medikamente, die man regelmäßig nimmt, unerwünschte Neben- oder Wechselwirkungen haben können. Wer sich in dieser Frage beraten lassen möchte, kann das in der Apotheke im Zuge einer Medikationsanalyse tun.