 TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Februar 2023

FRANKFURT TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: EMS Chemie, Jahreszahlen (8.00 Pk) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen 07:00 NOR: Schibsted, Jahreszahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeuger- und Verbraucherpreise 01/23 08:00 DEU: Außenhandel 12 und Jahr 2022 (detailliert) 08:00 GBR: BIP Q4/22 08:00 GBR: Handelsbilanz Q4/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/22 08:45 FRA: Löhne Q4/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/22 16:00 USA: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/23 EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Schweiz EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Ukraine SONSTIGE TERMINE 15:00 EUR: EZB-Direktorin Schnabel bei Twitter in einer Frage & Antwort-Runde BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel

