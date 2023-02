 TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Februar 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Februar:

FRANKFURT TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (9.00 Pk, 11.00 Capital Markets Day) 07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Pressecall) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 Pressecall, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 HV) 07:00 DEU: Nemetschek, vorläufige Jahreszahlen 07:05 DEU: Norma Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pressekonferenz 11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm, Bilanz-Pk (online) 12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen 18:00 FRA: Carrefour, Jahreszahlen 19:00 AUT: Telekom Austria, Jahreszahlen 22:05 USA: Airbnb, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/22 (vorläufig) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/22 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/22 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q4/22 08:00 DEU: Großhandelspreise 01/23 08:00 DEU. Großhandelsumsatz, November 2022 und Jahresschätzung 2022 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22 08:30 CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q4/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 01/23 09:30 NLD: BIP Q4/22 (vorläufig) 10:00 BGR: BIP Q4/22 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q4/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q4/22 (vorläufig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/23 14:30 USA: Realeinkommen 01/23 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Verhandlung im Streit um wertvolle Emissionszertifikate für Treibhausgase für die inzwischen insolvente Fluggesellschaft Air Berlin 10:00 DEU: Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg, Jahres-Pressekonferenz 10:30 DEU: Pk mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zur Übergabe des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft 11:00 DEU: Entscheidung zur Klima-Klage gegen VW, Braunschweig 12:00 DEu: Online-Veranstaltung Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (ZEW) zum Thema „Geht Deutschland das Gas aus”. U. a. mit dem Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller und ZEW-Präsident Achim Wambach. 14:45 DEU: Übergabe des Gutachtens 2023 der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) an Bundeskanzler Olaf Scholz mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger Das Gutachten gibt Empfehlungen u.a. zu den Themenbereichen Innovationen in einer alternden Gesellschaft, Nutzen der Raumfahrt für Deutschland und Technologiemärkte + 1600 Online-Pk 18:00 DEU: ZIRP-Wirtschaftsforum 2023, Ingelheim Veranstalter sind die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (Zirp), der Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim und die Mainzer Wissenschaftsallianz. Geplant ist u.a. ein Ausblick auf die Wirtschaft und die Digitale Transformation. U.a. mit dem Arbeits- und Digitalisierungsminister von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD) DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel "Biofach" (bis 17.02.) BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine, Brüssel TUR: Gipfel für Gaslieferanten und Verbraucherländer in der Türkei, Istanbul Die Türkei will bei dem Gipfel nach eigenen Angaben die Quellländer für Gas des Nahen Ostens, des Mittelmeerraums, des kaspischen Raums und Mittelasiens mit den Verbraucherländern in Europa zusammenbringen.

