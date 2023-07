 TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Juli 2023

FRANKFURT

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Ems-Chemie , Halbjahreszahlen (Pk 9.15 h) 07:00 SWE: Ericsson , Q2-Zahlen 08:00 GBR: Burberry , Q1 Trading Update 10:00 DEU: Fresenius Medical Care , außerordentliche Hauptversammlung zur bilanziellen Entflechtung von Fresenius, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen Juni und Q2/23 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:15 USA: Blackrock, Q2-Zahlen 12:45 USA: Wells Fargo , Q2-Zahlen 12:45 USA: State Street , Q2-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Storebrand , Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/23 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 05/23 06:30 JPN: Industrieproduktion 05/23 (endgültig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 06/23 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 06/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 05/23 08:00 DEU: Großhandelspreise 06/23 10:00 ITA: Handelsbilanz 05/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 05/23 14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig) EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, EFSF, ESM, Slowakei EUR: Moody's Ratingergebnis Island, Spanien