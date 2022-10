 TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. Oktober

FRANKFURT TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/22 07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen, Auslieferungen 09/22 + Q3/22 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen 12:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/22 CHN: Handelsbilanz 09/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 08/22 08:00 DEU: Großhandelspreise 09/22 08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) 08/22 08:30 CHE: Erzeugerpreise 09/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 09:00 TUR: Erwartete Inflation nächste 12 Monate 10/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/22 16:00 USA: Lagerbestände 08/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 (vorab) EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien, Rumänien EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 6. "Sustainable Finance Gipfel Deutschland" 2022 (Hybrid-Veranstaltung) U.a. mit Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der Europa-Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann und Bundesbank-Vorstandsmitglied Sabine Mauderer. 09:30 DEU: Roll-In der ersten Boeing 787-9 in die Lufthansa-Flotte mit Statements CEO Carsten Spohr 09:30 DEU: Sondersitzung Bahn-Aufsichtsrat zum Sabotage-Angriff auf Kommunikations-Infrastruktur DEU: Besuch des Ministerpräsidenten der Mongolei, Luvsannamsrain Oyun-Erdene + 08.15 Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier + 14.30 Bildtermin bei der Begrüßung durch Bundeskanzler Olaf Scholz mit militärischen Ehren + 15.40 Gemeinsame Pk 10:00 DEU: Pharmakonzern Roche zur Sanierung einer früheren Mülldeponie, Grenzach-Wyhlen USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington +14.00 Pressebriefing IWF-Chefin Kristalina Georgieva zum Internationalen Währungs- und Finanzausschuss 17:00 Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) Pk anlässlich IWF-Jahrestagung EUR/USA: Informelles Treffen der Euro-Gruppe mit US-Finanzministerin Janet Yellen + 15.30 Pk 18:30 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und Portugals Premierminister António Costa im Kanzleramt, Berlin EUR: Voraussichtlich: EU-Kommissionsausschuss entscheidet befristete Verlängerung der Glyphosatzulassung LUX: Treffen der EU-Innenminister, Luxemburg

