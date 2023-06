 TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Juni 2023

FRANKFURT

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Brenntag , Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Wohnen , Hauptversammlung 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung 10:00 DEU: HHLA , Hauptversammlung 10:00 DEU: Aumann , Hauptversammlung 14:00 FRA: Korian, Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe , Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Befesa , Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 04/23 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 05/23 08:30 DEU: DIW Konjunkturprognose Sommer 2023 (Online-Pk) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/23 09:00 CHE: KOF, Konjunkturprognose 09:00 CHE: Seco, Konjunkturprognosen vom Sommer 09:30 DEU: IfW, Institut für Weltwirtschaft, Konjunkturprognose 10:00 ESP: Handelsbilanz 04/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/23 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 05/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/23 14:30 USA: Empire State Index 06/23 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 06/23 15:15 USA: Industrieproduktion 05/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/23 16:00 USA: Lagerbestände 04/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 EUR: EuGH -Urteil zur Unionsbürgerschaft nach dem Brexit 09:00 EUR: EuGH -Urteil zu missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundeswirtschaftsministerium unter dem Leitgedanken „Wandel durch Innovationen” 13:30 Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom und Initiative „Digital für alle” zu Digitaltag mit Kathrin Sonnenholzner, Vorsitzende des Präsidiums AWO Bundesverband e.V., Achim Berg, Präsident Bitkom e.V. und Uwe Brandl, Präsident Deutscher Städte- und Gemeindebund DEU: Fortsetzung Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2023, Berlin + 10.00 Pk Vorstellung des Krankenhaus Rating Reports zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser 11:00 DEU: RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Konjunkturprognose DEU: Fortsetzung BDEW-Kongress, Berlin DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD u.a. mit Bundesbauministern Klara Geywitz (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) 09:30 DEU: Institut für Weltwirtschaft zur Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel 10:00 DEU: Online-Pk Welthungerhilfe und terre des hommes zur Vorstellung des „Kompass 2023” zur deutschen Entwicklungspolitik, Berlin 10:00 DEU: Verhandlung am Oberverwaltungsgericht zu einem Streit zwischen zwei Windkraftbetreibern, Münster BEL: Nato -Verteidigungsministertreffen, Brüssel Thema ist u.a die Vorbereitung des Gipfeltreffens am 11. und 12. Juli in Litauen. LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg