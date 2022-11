 TAGESVORSCHAU: Termine am 16. November 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 16. November

FRANKFURT TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Compleo Charging, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Exasol, 9Monatszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 09:00 DEU: Abschluss Rheinmetall, Capital Markets Day in Wien 09:30 CHE: Comet, Capital Markets Day 10:30 CHE: Zurich Insurance, Investor Day 13:30 DEU: Curevac, 9Monatszahlen und Business Update 14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q3-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen (detailliert) 22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen 22:20 USA: Nvidia Corporation, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Zurich Insurance Group, Investor Day 2022 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (final) 11:30 DEU: Anleihen, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/22 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 10/22 15:15 USA: Industrieproduktion 10/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/22 16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarktindex 11/22 16:00 USA: Lagerbestände 09/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump - Präsidentschaftsbewerbung für 2024 erwartet 09:00 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Handelskongress (bis 17.11.22), Berlin 09:15 DEU: Treffen der Europäischen Allianz der Automobilregionen, mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und EU-Kommissar Nicolas Schmit + 12.45 Pk mit EU-Kommissar Schmit und Staatsminister Thomas Schmidt 10:00 DEU: LBBW, Pressegespräch Kapitalmarktausblick 2023, Frankfurt 11:30 DEU: Gemeinsames hybrides Pressestatement zum Wärmepumpengipfel Mit Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Wärmepumpe und Herrn Brockmann, Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie. 14:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Sind Pfandleihgeschäfte nach dem Modell „cash & drive” zulässig? 18:00 EUR: Rede EZB-Präsidentin Lagarde anlässlich des 20-jährigen Bestehens der European School Frankfurt 20:00 DEU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) empfängt Amtskollegen der G7-Staaten, Eltville DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin DEU: 16. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz, Frankfurt/M. EUR: EU-Kommission legt Mitteilung zur Erweiterung des Schengen-Raumes vor EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich IDN: Abschluss G20-Gipfel in Indonesien, Bali

