 TAGESVORSCHAU: Termine am 17. November 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 17. November

FRANKFURT TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Baloise, Q3 Update 07:00 DEU: Siemens, Q4-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q4-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen (detailiert) 08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen 10:00 CHE: Swiss Re, Chief Economist Media Briefing 2022 12:00 DEU: MTU Aero Engines, Investor & Analyst Day 12:30 CHN: Alibaba Group, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Morphosys, Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen 16:00 DEU: BASF, R&D Webcast 19:00 USA: General Motors, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Highlight Communictions, Halbjahreszahlen DEU: PNE, Capital Markets Day USA: Applied Materials, Q3-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q1-Zahlen USA: Macy's, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 10/22 08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 09/22 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/22 08:00 CHE: Handelsbilanz 10/22 10:00 ITA: Handelsbilanz 09/22 11:00 EUR: Bauproduktion 09/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/22 (final) 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 10/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Handelskongress 2022 u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner, Berlin + 09.45 Rede Lindner + 15.00 Keynote Habeck 09:30 DEU: Pk Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK ) mit Vorstellung des AHK World Business Outlook Herbst 2022 12:00 DEU: Pk Deutsche Umwelthilfe zu Betrugskartell im Automobilbereich 12:30 JPN/CHN: Treffen zwischen Japans Premier Kishida und Chinas Präsident Xi DEU: Einigungsversuch bei den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie + 14.20 kurzes Statement der Verhandlungsführer 15:30 CHE: Investment-Jahresausblick Schweizer Bank UBS 18:00 DEU: Online-Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung „Zeitenwende - Europas (neue) Rolle in der Welt”, Schwerin DEU: Fortsetzung Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) empfängt Amtskollegen der G7-Staaten EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will seinen mittelfristigen Finanzplan vorlegen, London

