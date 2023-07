 TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juli 2023

FRANKFURT

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: SFS, Halbjahreszahlen (10.00 h Call) 07:00 CHE: Novartis , Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken , Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America , Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley , Q2-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Schibsted, Q2-Zahlen SWE: Husqvarna , Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/23 08:00 DEU: Baugenehmigungen 05/23 08:30 CHE: BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/23 15:15 USA: Industrieproduktion 06/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/23 16:00 USA: Lagerbestände 05/23 16:00 USA: NAHB-Index 07/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Beginn Verhandlung am Bundesverfassungsgericht über Klage der Unionsfraktion wegen Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021, Karlsruhe 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) und VDMA Power Systems zum Status des Windenergieausbaus an Land, Berlin 11:00 DEU: Online-Pk der Auskunftei Schufa zu neuer App, mit der Verbraucher digital Daten zu ihrer Kreditwürdigkeit einsehen können BEL: Abschluss Gipfeltreffen der EU mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten