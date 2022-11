 TAGESVORSCHAU: Termine am 21. November 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. November

FRANKFURT TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Interim Statement 10 Monate 10:30 DEU: Eurowings und Flughafen BER, Pk mit Eurowings-Chef Jens Bischof und BER-Chefin Aletta von Massenbach, Berlin 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 22:05 USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Enel, Capital Markets Day FRA: Vallourec, Q3-Zahlen USA: Dell Technologies, Q3-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: BoC, Zinsentscheid 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/22 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Oktober 2022 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 10/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 18. Immobilientag der "Börsen Zeitung" u.a. mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud und Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp) 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) mit Vorstellung des BEE-Wärmeszenarios 2045 11:00 DEU: Online-Pressebriefing verschiedener Umweltverbände zum EU-Klimapaket „Fit for 55” 12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären 14:00 DEU: Rede Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Kommunalen Klimakonferenz 2022

