 TAGESVORSCHAU: Termine am 23. August 2023

FRANKFURT

TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 22:20 USA: Nvidia , Q2-Zahlen DEU: IVU Traffic Technologies, Q2-Zahlen DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen USA: Kohl's Corp , Q2-Zahlen USA: Autodesk , Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen Indikator 8/23 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/23 (endgültig) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 07/23 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 7/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 7/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Vorstellung Ergebnisse der DIHK-Ausbildungsumfrage 2023. Mehr als 14.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen haben sich in diesem Jahr an der Ausbildungsumfrage der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zur aktuellen Situation am Ausbildungsmarkt beteiligt 13:15 USA: Pk zur Vorstellung des KI-Aktionsplans mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) 14:00 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Vorständin der Verbraucherzentrale-Bundesverband, Ramona Pop und dem Vorstand bei der Stiftung Warentest , Hubertus Primus, Berlin 16:30 DEU: Volkswagen -Pressegespräch zur Halbleiter-Strategie Dirk Große-Loheide, Einkaufsvorstand der Marke Volkswagen Pkw, und Karsten Schnake, Vorstand Beschaffung bei Skoda und Leiter der Konzernprojekts „Compass” zur Halbleiterbeschaffung, berichten über die Strategie des Konzerns zur Halbleiterversorgung. 17:30 DEU: Videospielmesse Gamescom startet in Köln mit Wirtschaftsminister Habeck ZAF: Fortsetzung 15. BRICS Gipfel in Südafrika (bis 24.8.23)