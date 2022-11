 TAGESVORSCHAU: Termine am 23. November 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. November

FRANKFURT TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 CHE: Credit Suisse, außerordentliche Hauptversammlung zur Erhöhung des Aktienkapitals 11:00 FIN: Fortum, außerordentliche Hauptversammlung 13:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Einhell Germany, 9Monatszahlen DEU: Geratherm, Q3-Zahlen GBR: United Utilities, Q3-Zahlen USA: Nasdaq, außerordentliche Hauptversammlung USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Bedeutung der Handelsbeziehungen zu Russland für die einzelnen Bundesländer, Januar - September 2022 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/22 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 30 Jahre, Volumen 1 Mrd EUR 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 11/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 2.11.22 SONSTIGE TERMIN DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel "Süddeutsche Zeitung", Berlin + Reden Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zur Einstufung von Titandioxid als krebserregend 14:00 DEU: Pk Handelsverband Hessen zum Weihnachtsgeschäft und Jahr 2022, Frankfurt/M. 19.00 DEU: 87. Zeit Forum Wissenschaft „Virus X - Wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten sollten”, u.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach MEX: Gipfeltreffen der Präsidenten der Pazifik-Allianz in Mexiko, Mexiko-Stadt HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

