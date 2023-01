 TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Januar

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Januar

FRANKFURT TERMINE UNTERNEHMEN 01:30 KOR: SK Hynix, Q4-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q4-Zahlen (detailliert) 07:30 FRA: Remy Cointreau, 9M-Zahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q4-Zahlen (detailliert) 12:15 USA: Chevron, Q4-Zahlen 12:55 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen 13:00 USA: Altria, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/23 09:00 ESP: BIP, Q4-Zahlen 10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 12/22 10:00 ITA: Industrieumsatz 11/22 14:30 USA: Konsumausgaben 12/22 16:00 USA: Hausverkäufe 12/22 16:00 USA: Universität of Michigan Stimmungsindex 01/23 SONSTIGE TERMINE 08:00 GBR: Die parlamentarisch anerkannte Dienstelle für Gas- und Strommärkte kündigt die neue Energiepreisobergrenze an HINWEIS: Börsenfeiertag in China

