 TAGESVORSCHAU: Termine am 31. August 2023

FRANKFURT

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS , Q2-Zahlen 07:30 DEU: Mister Spex , Halbjahreszahlen 09:00 FRA: Pernod Ricard , Jahreszahlen 10:00 DEU: NordLB , Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Sto , Halbjahreszahlen (detailliert) 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungs-Pk, Frankfurt/M. 22:00 CAN: Lululemon Athletica, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Helaba, Halbjahres-Geschäftsbericht USA: Broadcom , Inc., Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/23 01:50 JPN: Industrieproduktion /723 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q2/23 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/23 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 7/23 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 7/23 08:30 CHE: BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/23 08:45 FRA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q2/23 (endgültig) 11:00 BEL: BIP Q2/23 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/23 12:00 PRT: BIP Q2/23 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 EUR: Konferenz Europäische Zentralbank (EZB) und Federal Reserve: „Inflation: Drivers and Dynamics 2023” mit eröffnenden Worten von EZB -Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel DEU: „Festival der Berliner Wirtschaft - Zukunftsdialog Fachkräftegewinnung” der IHK Berlin mit Wirtschaftssenatorin und Franziska Giffey und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, Berlin 10:00 DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn + 1230 Pk mit Versicherungsaufseher Grund 10:00 DEU: „25 Jahre Proton Motor Fuel Cell - Vorstellung des neuen Produktionsstandortes” mit Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler), Fürstenfeldbruck 10:00 DEU: Jahres-Pk von Brot für die Welt , u.a. zu Entwicklungsetat im Bundeshaushalt, Getreideabkommen und Klimapolitik, Berlin ESP: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und EU-Außenminister (bis 31.8.), Toledo