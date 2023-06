Taiwans Chipfertiger TSMC sieht Probleme für neues Werk in Dresden

TAIPEH (dpa-AFX) -Der weltgrößte Halbleiterhersteller TSMC sieht Probleme für seine Pläne, in Dresden ein neues Werk zu bauen. Auf einer Gesellschafterversammlung sagte TSMC-Verwaltungsratschef Mark Liu am Dienstag, die Verhandlungen mit der deutschen Seite dauerten an.