Tankstellen-Streik in Italien für 48 Stunden

ROM (dpa-AFX) -Italiens Tankstellenpächter treten vom (heutigen) Dienstagabend an in einen 48-stündigen Streik. Sie protestieren damit gegen eine "beschämende Verleumdungskampagne" sowie die ihrer Ansicht nach schlechten Maßnahmen der Regierung in der Energiekrise, wie drei Gewerkschaften mitteilten.