Tarifgespräche in der Metallindustrie gehen in Böblingen in vierte Runde

BÖBLINGEN (dpa-AFX) -Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie gehen am Dienstag in Böblingen (15.00 Uhr) in die vierte Runde. Die ersten Runden waren ohne Einigung zu Ende gegangen. Das Arbeitgeberangebot nach der dritten Verhandlung hatte die IG Metall zurückgewiesen. Mit dem Ende der Friedenspflicht Ende Oktober kam es zu Warnstreiks, an denen sich laut der Gewerkschaft bislang mehr als 66 000 Beschäftigte beteiligten.