 Tarifverhandlungen bei der Bahn werden am Mittwoch fortgesetzt

BERLIN (dpa-AFX) -Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn (DB) werden am Mittwoch in Berlin fortgesetzt. Das teilte ein DB-Sprecher am Dienstag mit. Eine genaue Uhrzeit wurde nicht genannt, es war lediglich von "früher Nachmittag" die Rede. Als Verhandlungsort einigten sich beide Seiten auf den Standort der IG Metall in Berlin-Kreuzberg.