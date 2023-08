 Tausende Häuser im Fernen Osten Russlands überflutet

USSURIJSK (dpa-AFX) -Nach dem Abziehen des Taifuns "Khanun" stehen im Fernen Osten Russlands immer noch mehrere Tausend Häuser unter Wasser. Angaben des russischen Katastrophenschutzes zufolge waren am Sonntag in der Region Primorje noch mehr als 4300 Häuser in 16 Ortschaften, 5600 Grundstücke und 43 Straßenabschnitte überflutet. 28 Orte seien durch die Fluten von der Außenwelt abgeschnitten. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht. Mehr als 2000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es.

USSURIJSK Die russische Grenzregion zu China etwa 6300 Kilometer östlich von Moskau war von schweren Regenfällen getroffen worden, die Bäche und Flüsse über die Ufer treten ließen. Bei der Stadt Spassk-Dalni brach ein Damm. Das Wasser dort ging am Sonntag langsam zurück, wie die Verwaltung von Primorje berichtete. Wegen des Ausfalls von Trafostationen waren auch viele Haushalte ohne Strom. Bei der Stadt Ussurijsk wurde der örtlichen Zeitung zufolge ein Grenzübergang nach China schwer beschädigt.