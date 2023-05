Technische Probleme mit Deutschlandticket in weiten Teilen von NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Das Deutschlandticket kann in vielen Fällen von Prüfgeräten wegen Software-Problemen oder veralteter Technik noch nicht ausgelesen werden. Zwei der vier großen Nahverkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen berichten von technischen Problemen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat. Aber auch die Tickets selbst könnten zu technischen Problemen führen. Kontrollen finden den Angaben zufolge dennoch statt. Allerdings soll es in der ersten Zeit einen besonders kulanten Umgang mit Fahrgästen geben, sollten ihre Tickets nicht lesbar oder falsch ausgestellt sein.