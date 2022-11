 Telefonica Deutschland wird für 2022 geringfügig optimistischer

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Wegen einer guten Geschäftsentwicklung hebt der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland seine bisherige Prognose für das laufende Jahr geringfügig an. So soll das Wachstum bei Umsatz und dem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr nun im unteren mittleren einstelligen Prozentbereich liegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Zuvor hatte der Vorstand bei beiden Kenngrößen mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. 2021 hatte Telefonica Deutschland knapp 7,8 Milliarden Euro erlöst und einen bereinigten operativen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro erzielt.

MÜNCHEN Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um sechs Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Dabei kletterte der werthaltigere Erlös mit Mobilfunkdienstleistungen nur um 3,7 Prozent hoch. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um knapp fünf Prozent auf rund 642 Millionen Euro zu. Unter dem Strich brach der Gewinn von 227 Millionen Euro im Vorjahr auf nun 39 Millionen Euro ein. Das lag allerdings an einem Einmaleffekt: Im Vorjahresquartal hatte Telefonica Deutschland noch von einer Zahlung für den Verkauf seiner Mobilfunkstandorte profitiert. Insgesamt schnitt das Unternehmen im dritten Quartal etwas besser ab als von Analysten gedacht. Bereits zu Beginn der Woche hatte Telefonica Deutschland einen gewaltigen Sprung beim 5G-Netzausbau bekannt gegeben: Aktuell versorgt der Anbieter nach eigenen Angaben drei Viertel der Bevölkerung in Deutschland mit dem schnellen Netz. Sein Ziel, bis Jahresende die Hälfte aller Menschen hierzulande mit 5G abdecken zu können, hatte Telefonica Deutschland bereits im Juli publik gemacht. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

