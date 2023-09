Telekom-Tochter T-Mobile US kündigt neuen milliardenschweren Aktienrückkauf an

BELLEVUE/BONN (dpa-AFX) -Die Telekom-Tochter T-Mobile US wagt einen weiteren milliardenschweren Aktienrückkauf. Nach den bisherigen freigegebenen 14 Milliarden US-Dollar will Unternehmenschef Mike Sievert weitere 19 Milliarden Dollar (17,7 Mrd Euro) frei machen, wie er am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung mitteilte. Möglich habe dies ein höherer freier Mittelzufluss (Free Cashflow) gemacht, begründete er das Vorhaben. Die Deutsche Telekom wolle im Rahmen dieses Programmes hingegen keine Anteile abstoßen, sagte Sievert. Stand Mitte Juli hielt die Deutsche Telekom 51,4 Prozent an T-Mobile US.