Tesla muss in China Fehler bei 1,1 Millionen Autos mit Software-Update beheben

PEKING (dpa-AFX) -Der Elektroautobauer Tesla muss in China bei knapp über 1,1 Millionen Fahrzeuge wegen eines möglichen Sicherheitsrisikos ein Software-Update vornehmen. Die Rückrufaktion wird am 29. Mai beginnen, wie die staatliche Behörde für Marktregulierung am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Insgesamt sind fünf verschiedene Tesla-Modelle betroffen, die von Januar 2019 bis April 2023 produziert wurden. Bei dem Problem handelt es sich laut Angaben der Behörde um einen Bremsdefekt, welches Tesla mit einem Software-Update beheben werde.