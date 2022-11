Tesla verkauft nach Rekordmonat wieder weniger Autos in China

PEKING/SHANGHAI (dpa-AFX) -Der US-Elektroautobauer Tesla hat im Oktober in China wieder weniger Fahrzeuge verkauft als zuletzt. Aus dem Tesla-Werk in Shanghai wurden im vergangenen Monat nur 71 704 Autos ausgeliefert, wie aus Daten des chinesischen Branchenverbands PCA hervorgeht. Im Vormonat hatte der von Elon Musk geführte Konzern noch 83 135 Tesla-Fahrzeuge ausgeliefert. Das war ein Rekord. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete Tesla im Oktober dennoch ein Plus.