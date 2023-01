Teuerungsrate in Hessen sinkt spürbar

WIESBADEN (dpa-AFX) -Der Anstieg der Verbraucherpreise in Hessen hat sich zum Jahresende abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Inflationsrate im Dezember bei 8,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Im November hatte der Zuwachs bei 9,7 Prozent gelegen. Von November auf Dezember sanken die Preise um 0,7 Prozent. So war Energie um 11,4 Prozent günstiger zu haben.