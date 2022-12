 Teure Lebensmittel: Athen stützt Bürger mit 650 Millionen Euro

ATHEN (dpa-AFX) -Die Regierung in Athen will den Griechen wegen der Teuerung bei den Lebensmitteln vom kommenden Februar an unter die Arme greifen. Für Käufe von Lebensmitteln bis zu einer bestimmten Summe werde der Staat zehn Prozent an die Bürger zurückzahlen, kündigte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Samstagabend im griechischen Parlament an. Diese Maßnahme werde in den sechs Monaten von Februar an gelten, fügte er hinzu.

ATHEN Zehn-Prozent-Rückzahlungen werde es für Alleinstehende für Lebensmittel-Käufe bis zu einer Höhe von 220 Euro monatlich geben. Für jedes weitere Mitglied einer Familie erhöhe sich das Limit um 100 Euro bis zu einer Höchstsumme von 1000 Euro Lebensmittelkäufe pro Monat, teilte der konservative Regierungschef mit. "Wir versuchen, so vielen Haushalten wie möglich zu helfen", sagte er. Das 650-Millionen-Euro-Programm solle durch die Überschussbesteuerungen der Raffinerien des Landes finanziert werden. Die Maßnahme der Regierung muss nicht vom Parlament gebilligt werden. Vom Programm profitieren werden Ehepaare, die bis 24 000 Euro im Jahr verdienen. Für jedes Kind werden 5000 Euro hinzu gerechnet. Mehr als 85 Prozent der Steuerzahler des Landes solle mit diesem Programm geholfen werden, schätzte Mitsotakis.

