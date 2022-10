Teures Kerosin zehrt an Gewinn von Southwest Airlines

DALLAS (dpa-AFX) -Die US-Billigfluggesellschaft Southwest hat im dritten Quartal wegen deutlich gestiegener Treibstoffkosten einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Obwohl die Zahl der Passagiere und die Ticketpreise deutlich zulegten, fiel der Gewinn mit 277 Millionen US-Dollar (276 Mio Euro) rund 38 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Dallas mitteilte. Für den Rest des Jahres erwartet das Management weiter steigende Kosten. Zudem fehlt es Southwest an ausreichend Piloten, um die Flugzeugflotte im kommenden Jahr wie erhofft einsetzen zu können.