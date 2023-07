Thailand: Nächster Versuch einer Premierwahl erst in einer Woche

BANGKOK (dpa-AFX) -Das Parlament in Thailand wird erst in der kommenden Woche erneut versuchen, einen Ministerpräsidenten zu wählen. Die beiden Kammern würden am nächsten Donnerstag (27. Juli) zusammenkommen, um einen neuen Anlauf zu nehmen, teilte Parlamentssprecher Wan Muhamad Noor Matha mit. Der prodemokratische Wahlsieger Pita Limjaroenrat darf dabei nicht mehr antreten.