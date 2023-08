Toyota fährt Produktion in Japan nach Systemausfall wieder an

TOKIO (dpa-AFX) -Der japanische Autoriese Toyota hat nach einem Totalstillstand seiner Produktion in Japan die Fertigung wieder angefahren. Wie der Volkswagen -Rivale am Mittwoch bekanntgab, lief zunächst die Fertigung an 25 Produktionslinien in zwölf der 14 Montagewerke wieder an. Die übrigen der insgesamt 28 Fertigungslinien würden im späteren Tagesablauf die Produktion wieder aufnehmen. Am Vortag hatte ein Fehler im System zur Verwaltung der Teilebestellung zu einem kompletten Produktionsausfall geführt. Toyota tauschte das fehlerhafte System aus. Einen Cyberangriff schloss der Konzern aus.