 Traditionell schwaches Quartal bringt Cewe trotz Umsatzplus mehr Verlust

OLDENBURG (dpa-AFX) -Der Foto-Dienstleister Cewe ist auch im zweiten Quartal weiter gewachsen, hat aber mehr Verlust gemacht. Vor allem die Bereiche Fotofinishing und der kommerzielle Online-Druck trieben das Geschäft an. Der Umsatz kletterte von April bis Juni um knapp 8 Prozent auf 142,3 Millionen Euro, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Freitag in Oldenburg mitteilte.

OLDENBURG Traditionell fahren die Niedersachsen nach eigenen Angaben im zweiten Quartal saisonbedingt Verluste ein. In der Regel macht unter anderem eine schwächere Nachfrage dem Konzern bei relativ stabilen Fixkosten im Fotofinishing zu schaffen. Dieses Mal belasteten zudem Rückstellungen für nicht mehr benötigte Softwarelizenzen sowie Abschreibungen auf eine Produktionsmaschine. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) kam bei minus 5,2 Millionen Euro heraus. Ein Jahr zuvor waren es minus 4,4 Millionen. Auch nach Steuern geriet Cewe tiefer in die roten Zahlen mit minus 3,7 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 2,8 Millionen im Vorjahr. Der Vorstand bestätigte dennoch seine Jahresziele.