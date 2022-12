Transformation: IG Metall Südwest fordert Signale an Automobilzulieferer

STUTTGART (dpa-AFX) -Roman Zitzelsberger, Chef der IG Metall in Baden-Württemberg, sorgt sich um die Automobilzulieferer im Südwesten. Bei den Herstellern mache er sich angesichts des Wandels vom Verbrenner hin zur E-Mobilität weniger Sorgen. Doch der sinkende Bedarf an Teilen für den Verbrenner stelle Baden-Württemberg vor eine große Herausforderung, sagte Zitzelsberger der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.