 Triebwerksbauer Safran legt im ersten Quartal kräftig zu

PARIS (dpa-AFX) -Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran ist dank eines starken Wachstums der Auslieferungen überraschend stark ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Umsatz im Jahresvergleich um gut 29 Prozent auf fast 5,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte. Damit übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Konzernchef Olivier Andriès sieht Safran damit auf gutem Weg, den Erlös in diesem Jahr wie geplant auf mindestens 23 Milliarden Euro zu steigern. Der bereinigte operative Gewinn soll weiterhin etwa drei Milliarden Euro erreichen.

PARIS Dazu beitragen sollen besonders die Leap-Triebwerke, die bei Boeings Mittelstreckenjet 737 Max und etwa jedem zweiten Exemplar der Konkurrenzreihe Airbus A320neo zum Einsatz kommen. Im Gesamtjahr will Safran die Auslieferungen im Vergleich zu 2022 um etwa 50 Prozent steigern. Im ersten Quartal zogen die Leap-Auslieferungen um 53 Prozent auf 366 Stück an. Safran baut die Antriebe in dem Gemeinschaftsunternehmen CFM, das zur anderen Hälfte dem US-Konzern General Electric gehört. Auch im Geschäft mit Kabinenausstattung legte Safran zum Jahresstart kräftig zu. Zur Gewinnentwicklung im ersten Quartal machte der Konzern wie üblich keine Angaben.