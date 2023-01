Trübe Kauflaune und hohe Kosten: Verlust des Modehändlers About You schwillt an

HAMBURG (dpa-AFX) -Der Online-Modehändler About You kämpft weiter mit dem schwierigen inflationsgeprägten Marktumfeld und einer schwachen Konsumstimmung. Die Hanseaten konnten zwar auch in ihrem dritten Geschäftsquartal weiter wachsen, rutschten aber im Vergleich zum Vorjahr tiefer in die roten Zahlen. Dabei schlugen einerseits hohe Kosten und viele Rabattaktionen zu Buche, aber auch die Investitionen in Wachstumsinitiativen, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte.