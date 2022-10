Trump sagt in langem Brief an Kapitol-Ausschuss nichts zu Vorladung

WASHINGTON (dpa-AFX) -Nach seiner Vorladung in den Untersuchungsausschuss zur Attacke auf das US-Kapitol hat Ex-Präsident Donald Trump das Gremium in einem langen Brief scharf kritisiert. Trump veröffentlichte am Freitag auf dem von ihm mitbegründeten sozialen Netzwerk Truth Social ein 14-seitiges Schreiben an den Ausschuss, in dem er die Arbeit der Runde als parteiisch, lügnerisch und als reinen "Show-Prozess" verunglimpfte. Trump äußerte sich nicht dazu, wie er mit der Vorladung umgehen will.