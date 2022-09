 Tschechien: Dieser Winter 'entscheidende Schlacht' im Energiekrieg

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Zur Abfederung der hohen Strompreise sind nach Überzeugung des tschechischen Industrieministers Jozef Sikela weitere Notfallmaßnahmen nötig. Die EU-Staaten würden sich bei ihrem Krisentreffen auf Sonderabgaben für Energieunternehmen einigen sowie darauf, den Stromverbrauch in Spitzenzeiten zu reduzieren, sagte der derzeitige EU-Ratsvorsitz am Rande Treffens in Brüssel. "Aber das ist nur der erste Teil des Puzzles." Man sei mit Russland in einem Energiekrieg. "Die entscheidende Schlacht wird in diesem Winter sein."

BRÜSSEL "Ich erwarte, dass die (EU-)Kommission so bald wie möglich zusätzliche Maßnahmen vorlegt, insbesondere zur Senkung des Gaspreises und zur sofortigen Entlastung der Industrie", betonte Sikela. "Es gibt keine Zeit zu verlieren." Vor dem Treffen vom Freitag hatten 15 Staaten einen europäischen Gaspreisdeckel gefordert, Deutschland und einige Staaten lehnen diesen jedoch ab, weil sie Versorgungsengpässe befürchten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

