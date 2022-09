Tschechien erhält mehr als 100 Millionen Euro an US-Militärhilfe

PRAG/WASHINGTON (dpa-AFX) -Tschechien erhält von den USA Militärhilfe in Höhe von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro. "Dieses Geschenk verstehen wir als Ausdruck der Anerkennung dafür, wie Tschechien seit dem Beginn des Konflikts der Ukraine geholfen hat", teilte Verteidigungsministerin Jana Cernochova am Donnerstag in Prag mit. Tschechien ist seit 1999 Mitglied des Nato-Verteidigungsbündnisses.