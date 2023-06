Tschetschenen-Chef Kadyrow: Cousin an Front in Ukraine verschollen

MOSKAU (dpa-AFX) -Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat seinen Cousin und engen Vertrauten Adam Delimchanow an der Front in der Ukraine als vermisst gemeldet. "Ich kann Adam Delimchanow einfach nicht finden. Er meldet sich nicht", schrieb Kadyrow am Mittwoch auf Telegram. Sein Verwandter ist auch Abgeordneter des russischen Parlaments.