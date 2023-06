 Türkei: Hohe Inflation schwächt sich weiter ab

ANKARA (dpa-AFX) -In der Türkei hat sich die hohe Inflation im Mai weiter abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 39,6 Prozent, wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Im vergangenen Jahr war die Rate bis auf rund 85 Prozent gestiegen, seither ist sie rückläufig. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise nur noch geringfügig.

ANKARA Ein entscheidender Grund für die immer noch hohe Inflation ist die schwache Landeswährung Lira, die Einfuhren in die Türkei verteuert. In der vergangenen Woche war der Wechselkurs zu Dollar und Euro auf historische Tiefstände gefallen. Fachleute erklären die anhaltende Talfahrt vor allem mit der lockeren Geldpolitik der türkischen Notenbank. Im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken gehen die Währungshüter der Türkei nicht mit Zinsanhebungen gegen die hohe Teuerung vor, sondern haben ihre Leitzinsen sogar reduziert. Dies entspricht der Haltung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der - entgegen der Lehrmeinung - in hohen Zinsen kein Mittel gegen Geldentwertung, sondern vielmehr eine Ursache dafür sieht. Mit der jüngsten Wiederwahl Erdogans dürfte sich an der Geldpolitik kaum etwas ändern, erwarten viele Experten.