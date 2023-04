 TV-Quoten: Beatrice Egli liegt vor 'DSDS'-Finale - ZDF-Krimi siegt

BERLIN (dpa-AFX) -Das ZDF hat am Samstagabend mit dem Hamburger Krimi "Conti - Meine zwei Gesichter" die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer zur Primetime vor den Bildschirm geholt. Im Schnitt schalteten 4,05 Millionen (15,3 Prozent Marktanteil) um 20.15 Uhr für Désirée Nosbusch (58) ein, die als einstige Staranwältin Anna Conti ermittelte. Das Erste erreichte mit "Die Beatrice Egli Show" 3,66 Millionen Menschen. Die SWR-Unterhaltungssendung mit Moderatorin und Sängerin Beatrice Egli (34) kam beim Gastspiel in der ARD auf 14,1 Prozent Marktanteil.

BERLIN Egli lag damit vor der Castingshow, die sie vor zehn Jahren selbst gewann: Beim Finale von "Deutschland sucht den Superstar" schalteten bei RTL 2,35 Millionen Menschen (10,4 Prozent) ein, als Sem Eisinger (29) aus Frankfurt am Main zum Sieger gekürt wurde. Dahinter lag ProSieben mit der dritten Live-Show von "The Masked Singer": 2,08 Millionen (8,6 Prozent) waren bei der Folge dabei, in der Schlagersängerin Marianne Rosenberg (68) demaskiert wurde. Bei Sat.1 schauten 1,26 Menschen (4,8 Prozent) bei dem Actionthriller "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" mit Vin Diesel rein.

Vox lockte mit dem US-Spielfilm "The Da Vinci Code - Sakrileg" von 2006 mit Tom Hanks in der Hauptrolle 1,16 Millionen (4,7 Prozent) vor den Bildschirm. Den jungen Leonardo DiCaprio wollten bei RTLzwei 610 000 Menschen (4,7 Prozent) in Danny Boyles Spielfilm "The Beach" aus dem Jahr 2000 sehen. Für eine Folge der Serie "9-1-1 Notruf L.A." interessierten sich bei Kabel eins 580 000 Menschen (2,2 Prozent).