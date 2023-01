 TV-Quoten: RTL-Dschungelcamp knackt vor Finale 4-Millionen-Marke

BERLIN (dpa-AFX) -Die RTL-Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat am späten Samstagabend kurz vor dem Finale einen kleinen Quotenschub bekommen. Durchschnittlich 4,00 Millionen Menschen schalteten die ab 22.15 Uhr laufende Folge ein, in der Sänger Lucas Cordalis, Visagistin Djamila Rowe und Reality-TV-Darsteller Gigi Birofio es ins Dschungelcamp-Finale am Sonntagabend schafften. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 19,9 Prozent, in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar starke 28,8 Prozent (1,40 Millionen). Zuvor hatte das Dschungelcamp die 4-Millionen-Marke zuletzt am 21. Januar übertroffen.

BERLIN Zur Primetime um 20.15 Uhr tat sich RTL mit der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Kampf um die Publikumsgunst schwerer: Für "DSDS" interessierten sich 2,28 Millionen Menschen, was einen Marktanteil von 8,6 Prozent bedeutete. Deutlich mehr Zuschauer entschieden sich für den ZDF-Krimi "Das Quartett - Tödliche Lieferung": 6,31 Millionen Menschen sahen sich den Fall mit dem Ermittler-Quartett um Maike Riem (Anja Kling) an (23,5 Prozent). Das ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas XXL" mit Kai Pflaume kam auf 4,81 Millionen Zuschauer (19,3 Prozent Marktanteil), ProSieben erreichte mit der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of" 450 000 Menschen (1,8 Prozent). Den Fantasy-Film "The Great Wall" holten sich bei Vox 1,17 Millionen (4,4 Prozent) ins Haus, für "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" bei Sat.1 entschieden sich 1,02 Millionen Menschen (4,0 Prozent). ZDFneo lockte mit dem Actionthriller "Spy Game - Der finale Countdown" 710 000 Menschen (2,7 Prozent) vor den Fernseher, RTLzwei mit der Literaturverfilmung "The Lucky One - Für immer der Deine" 530 000 Menschen (2,0 Prozent). Die Actionserie "9-1-1 Notruf L.A." bei Kabel eins sahen 540 000 Menschen (2,0 Prozent)./lön/DP/stw

