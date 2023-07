Twitter-Konkurrenz vom Facebook-Konzern startet in den USA

MENLO PARK (dpa-AFX) -Elon Musks Twitter bekommt am Donnerstag seinen potenziell stärksten Konkurrenten. Der Facebook-Konzern Meta bringt die App Threads mit ähnlicher Funktionsweise heraus. Der Start in den USA steht fest, wie schnell Threads auch in die Europäische Union kommen könnte, blieb zunächst noch offen. Der Konzern verweist auf noch offene regulatorische Fragen.