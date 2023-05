 Uber steigert Erlöse zu Jahresbeginn kräftig

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) -Der Taxi-Rivale Uber ist mit starkem Wachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal nahmen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 29 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar zu, wie der Fahrdienstvermittler am Dienstag in San Francisco mitteilte. Unterm Strich fiel zwar ein Verlust von 157 Millionen Dollar (143 Mio Euro) an. Vor einem Jahr steckte Uber aber noch viel tiefer in den roten Zahlen. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um rund 350 Prozent auf 761 Millionen Dollar zu und übertraf die Erwartungen deutlich. Die Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit einem Kurssprung um acht Prozent.